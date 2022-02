Wim de Ron oer keeperswiksel Hearrenfean: "Totaal geen logische keuze"

Goede faze yn de earste helte

Sportferslachjouwer Andor Faber dy't kommentaar joech by it duel fan Hearrenfean seach in goeie faze yn de earste helte. "Ik fûn Hearrenfean prima ûnder de druk fan PSV út fuotbaljen. Se makken einliks wer in doelpunt, mar je ferlieze him yn fjouwer minuten nei it skoft."

Yn De Kuip yn Rotterdam siet sportferslachjouwer Geert van Tuinen by de wedstriid fan Cambuur. "Dat wie de mindere fan Feyenoord, mar mei it each op de oanpassing op it middenfjild wie de saak better ûnder kontrôle yn ferdigenjend opsicht. Yn dat ljocht kinne je tefreden wêze."