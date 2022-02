Fryslân nimt de stoarmskea op: "Sketten en túnhúskes litte wy noch gewurde"

Wenningkorporaasje Elkien hat ek genôch te dwaan: by de ferhierder binne al sa'n 450 meldingen binnenkaam. It giet benammen om lekkaazjes en dakpannen. Neffens in wurdfierder fan Elkien rint it tal meldingen noch op.

Mij de bosk

Yn de bosken by Oranjewâld is Steatsboskbehear drok dwaande om loshingjende takken fuort te heljen en kuierpaden frij te meitsjen. De organisaasje ropt minsken dan ek op om net nei de bosk te gean.

Losse takken en ynskuorde oksels

Boskwachter Manon van Wesel: "Je zou denken: die storm is wel gaan liggen. Maar er hangen nog wel takken in de bomen. Soms zie je dat een 'oksel' is ingescheurd, op de plek aan de stam waar een tak begint. Dan is er niet veel wind nodig om ervoor te zorgen dat een tak valt. Dus het is nog gevaarlijk om het bos in te gaan."