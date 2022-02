Twa minderjierrigen fertocht fan datalek op Liudger Drachten

It Liudger die op 20 jannewaris oanjefte fan it datalek, wêrby't de gegevens fan 1.150 learlingen, harren âlders en meiwurkers iepenbier makke binne.

De jonges binne ferline wike tiisdei oanholden. Se wurde fertocht fan kompjûterfredebrek, datadieverij en it fersprieden fan gegevens. De twa jonges binne yntusken wer frij, mar bliuwe fertochte yn de saak, lit de plysje moandei witte.

Tagong krigen mei programma

Ein novimber mocht in learling in laptop fan in dosint brûke, om't er sels gjinien by him hie. De learling hat doe in programma ynstallearre op de kompjûter, wêrtroch't er mei syn skoalgenoat tagong hie ta de gegevens fan de laptop.

De lekte gegevens binne ûnder mear nammen, adressen, telefoannûmers en bysûnderheden fan learlingen, harren âlders en de personielsleden. De gegevens binne yn jannewaris publisearre op it chatplatfoarm Discord.

Gegevensdragers yn beslach nommen

Ien fan de fertochten wennet yn Drachten, de oar komt út de gemeente Opsterland. By trochsikingen by de jonges thús binne gegevensdragers yn beslach nommen. Hoe âld oft de jonges binne, is net bekend makke.