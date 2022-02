Ferkiezingsbuorden D66 Weststellingwerf fernield: "Een dictatoriale tendens"

Alle kearen dat de partij yn de gemeente in poster ophinget, wurdt dy al gau oerplakt mei in poster mei de tekst The Great Reset. De buorden wurde somtiden ek meinaam en ferskine dan op oare plakken mei dyselde tekst.

The Great Reset is in term dy't oangrypt wurdt troch komplottinkers dy't ûntefreden binne oer it coronabelied fan it lanlik regear, dêr't D66 ûnderdiel fan útmakket.