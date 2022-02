Grutste part Ljouwerter buerten hat te min grien

Fan de gemeenten yn Noard-Nederlân skoart Ljouwert it minst: yn Grins ha 48 prosint fan de buerten minder as 75 kante meter grien, yn Emmen is dat 0 prosint. Lanlik leit it op 53 prosint.

"Nederland versteent steeds verder", seit Rob van Tilburg fan Natuur & Milieu. "Met als gevolg straten die na een heftige regenbui uren blank staan, en hittestress in steden. Verstening is bovendien één van de belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van vogels en insecten."

Ferplichtsje

De organisaasje docht in oprop ta in lanlik ferplichting foar natuerynklusyf bouwen. "Maak groennormen wettelijk verplicht voor alle nieuwbouw en stadsvernieuwing. Zodat alle wijken die we de komende jaren gaan bouwen natuurrijk en klimaatbestendig zijn", seit Van Tilburg.