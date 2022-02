Coronanijs 21 febrewaris: 42 pasjinten yn Fryske sikehuzen | 1.990 besmettingen

It is ekstra drok yn de bistepensjons om't in protte minsken yn de coronakrisis in hûn oanskaft hawwe en no sûnder it bist op fakânsje wolle.

"Veel mensen gingen thuiswerken en wilden gezelschap om zich heen. Dus zijn er veel honden aangeschaft. We hebben het superdruk in de dagopvang en de crèche", seit Lucelien van Koppen fan in bistepensjon yn Pijnacker tsjin Omroep West.

Neffens Van Koppen hawwe hûnen dy't yn de coronapandemy kocht binne faak gedrachsproblemen. "De hond is gewend dat de baas of bazin altijd thuis was en nu er weer meer op kantoor wordt gewerkt, zit de hond alleen. Dat is hij niet gewend, dus er wordt wat afgeblaft."