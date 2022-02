42 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen | Rutte wol feriening

Premier Mark Rutte seit yn it AD dat minsken inoar wer opsykje moatte. Hy docht syn oprop as reaksje op de polarisaasje yn de mienskip. Neffens Rutte liket it somtiden dat it net mear mooglik is om te praten oer in QR-koade, in booster of in faksin sûnder dat it liedt ta in konflikt.

Rutte seit dat 'we een beetje lief voor elkaar moeten zijn'. "We zijn een gaaf land, zorg dat je familie ook weer een beetje gaaf wordt." Rutte ûntkent dat hy de oanrjochter is fan de polarisaasje. Neffens him wie der gjin oare kar as maatregels nimme. Rutte giet derfan út dat de mearderheid fan de minsken dat begrypt.