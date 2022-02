De toan fan Henk van der Veer: "Yad Vashem"

Un bitsje un onbestemd gefoël, helemaal bij ut siën fan un blindeard buske. Selden su'n kordon fan befeilegers siën. Fanou ut stadhús wapperden de Nederlaanse en de Israëlise flach.

Is frijheid utselde as gyn oarlòch mear?

In ut Bestjoershûs fan de gemeente Súdwest-Fryslân un feul ontspanner sfear as bútendeur met allemaal nakommelingen fan Johannes Bartholdi Troelstra en Grietje Troelstra-Wierda. Sij binne de eargeasten omdat hun ouders en pake & beppe de Yad Vashem 'Rechtvaardigen onder de Volkeren' in ontfangst nimme magge út hannen fan Modi Moshe Ephraim, sinds desember foarech jaar, Ambassadeur fan de Staat Israël. Dêrom al dy befeileging!

In Sneek én omgeving wurdde al froech tidens de oarlòchsjaren '40-'45 groepen en individuen aktyf, dy't Joadse en andere burgers hielpen met onderdúken, wete we.

In dat ene kleine sintsje sit un enòrme lading, dêr gaat ut om op dizze donderdachmiddach. Dêr magge de namen fan Johannes Bartholdie & Grietje Troelstra-Wierda infuld wurde. Sij waren de stille helpers, dy't ut as hun plicht sagen om de Joadse medemêns un skúlplak te geven. Gyn groate ferhalen, gyn poeha fan 'siën oans us'. Se deden ut gewoan. Hoe bysònder is ut dan dat ¾ eeuw later hun namen tòch noemd wurde en sij de terechte ear krije dy't hun toekomt.

Júst ut uttillen fan dat groatse, dat onbaatsuchtege te noemen maakt diepe indruk. Dêrom ok dat in de toespraak fan burgemeester Jannewietske de Vries ut allesbepalende moment in Trudle Querbach-Prins har leven noemd wurdt. De dach dat sij 'Truus', Joadin, liefdefol in de húshouding fan de Troelstra's út Drielst opnommen wurdde.

Un week foar de útreiking krij ik un haanskreven briëf fan de family Troelstra in hannen hoe't soan BarthTroelstra dat toen metmaakte. Ik sitear út dy briëf, in ut Hollaans omdat ut epistel in dy taal skreven was:

"De jongens sliepen op de zolder. Op een avond in 1943 kwam vader Johannes de trap op naar de zolder en vertelde de jongens dat zij een nieuwe tante hadden. Dat heeft op Barth een diepe indruk gemaakt. Hij weet zich dat ook duidelijk te herinneren. De jongens waren nog erg jong en hebben dit als vanzelfsprekend ervaren "

Yts wat dus helemaal nyt su fanselfsprekend was want un soad Nederlanders sagen un andere kant út en gaven helemaal 'nyt thús'.

Dat is de pest fan dizze tiid nòch altyd: un andere kant útkieke, terwyl brownshirts op de deuren fan de lokale polityk boanse!

Weet wat jum doën op 14, 15 en 16 maart!"