Omrop TIP: It Ljouwert fan no en tweintich jier lyn yn Weromrop.tv

Werkenbere, en miskien wol in stik minder werkenbere, bylden binne yn dizze nije rige te finen: sloop en nijbou moasten in ein meitsje oan âlde fertutearze en ûnfeilige wenwiken.

Der ferdwûn in sikehûs foar in nije wenwyk, mar der waard ek nijboud oan de súdrâne fan Ljouwert. En yn it sintrum fan de stêd transformearre it Saailân fan in leech, keal plein nei in smûkere bûtenromte mei in nij Fries Museum.