Olympiërs, trainers en it thúsfront: sa belibben de Friezen de Spelen

Reedrydster Ireen Wüst fan It Hearrenfean skreau skiednis mei goud op de 1.500 meter, it wie har sechsde olympyske goud. En it wie foar it earst dat ien atleet fiif Spelen achterelkoar goud pakte. In fantastyske film, sa neamde se har olympyske gouden medalje op dy ôfstân. "Op dit moment heb ik het idee dat ik in een droom zit."

Schulting ek sulver en brûns

Suzanne Schulting krige ek in sulveren medalje foar har rit op de 500 meter. Se wie der bliid mei, "maar het voelt toch ook wel als goud verliezen."

Dyselde Schulting helle ek in brûnzen medalje binnen op de 1.500 meter. Dêr baalde se fan. "Ik voelde me zó sterk vandaag", sei se. Se lei yn goede posysje, doe't se in beuk krige fan de Sinese Yutong Han. "Als ik niet door haar de baan uit was gebeukt, dan had ik ze buitenom allemaal gepakt. Ik voelde me zó sterk."

"Je bent al je snelheid kwijt, ik viel bijna":