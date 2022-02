Achtkarspelen, de iennige Fryske gemeente dêr't PVV en FvD beide meidogge

Sûnt 2014 ha Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel al in gearwurkingsferbân, yn de foarm fan de wurkmaatskippij 8KTD. Dit betsjut dat beide wol har eigen gemeenteried, kolleezje fan boargemaster en wethâlders, griffier en gemeentesekretaris hawwe.

De gemeenten moatte har no beriede op de takomst. De opsjes binne om wer apart te operearjen, troch te gean mei de gearwurking of te fusearjen. By in fúzje soene de besteande gemeenten opheft wurde en fierder gean as ien gemeente.

Foar it grutste part binne de te ferkiezen partijen tsjin: Gemeentebelangen, FNP, PVV en VVD stelle allegear in har ferkiezingsprogram dat se foar gearwurking binne, mar in fúzje te fier gean fine.