Nije kampanje yn trije provinsjes om de skries te beskermjen

Mei de slogan 'Geef de grutto een thuis om groot te worden', wurde minsken attint makke op de help dy't dizze greidefûgel no nedich hat. Dat bart ûnder oare mei 'banners' en uteringen op sosjale media.

Dêrby past it boadskip him oan oan wat de skriezen op dat stuit dogge. Sa wurdt yn de briedtiid frege om de fûgels mei rêst te litten en mooglik komt der in 'útswaai-aksje' as de skriezen wer werom nei it suden gean.

Der wurdt in soad dien om it de skries nei it sin te meitsjen en dy oanpak wurdt ek útwreide yn it saneamde oanfalsplan. Mei It Fryske Gea is dit in aksje fan Het Groninger Landschap en Landschap Noord-Holland.

Noch mear draachflak

"Wy wolle noch mear draachflak hawwe foar dy oanpak en alles wat dêromhinne hinget, lykas de bûnte greide en alles wat dêr yn libbet. Wy wolle dêr ek stipe fan ha fan de achterban", seit direkteur Henk de Vries fan It Fryske Gea. De natuerbehearder siket ek noch gearwurking mei partijen dy't in waarm hert hawwe foar de skries.