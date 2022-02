Piet Paulusma: "Sokke stoarmen binne it gefaarlikste"

Neffens Paulusma kinne der nachts en moandeitemoarn wynstjitten komme oant wynkrêft tsien yn it Iselmargebiet. "Dêr heart de Ofslútdyk ek by", seit er.

Mear de provinsje kin de wyn pike op krêft njoggen. "Dan giet it der om wei. Sokke stoarmen, mei sokke wynstjitten, binne it gefaarlikste."

Net earder meimakke

Sa need as freed sil it no net gean, seit Paulusma. Doe waarden minsken frege om thús te bliuwen. "Ik ha net earder meimakke dat ik fan de kade ôfwaaide yn Harns, mar ik koe echt net stean bliuwe. Der wiene sels minsken dy't omfoelen. Dat fûn ik wol hiel stevich."

Paulusma wiist derop dat der no wol reinwetter komt. "We ferjitte dat, mart it is in wiete boel. Der falt in protte rein, en dêr komme dan noch stoarmbuien by. Dan moatte je der echt om tinke."