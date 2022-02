UNIS Flyers winne lêste duel yn BeNeLeague

It earste doelpunt waard al nei in minút makke troch Lars den Edel fan de Flyers. Dêrnei hat it spul even stillein omdat der in lamp boppe it iis rekke wie troch in opsjittende puck. De diggels moasten opromme wurde.

Marc Nijland makke it twadde doelpunt. Hy koe fuortsprinte troch de Luikse ferdigening. Luik makke de oanslutingstreffer, mar mei noch minder as in minút te gean skoarde Pippo Limnell empty net de 3-1. Dat waard de einstân.

De iishockeyers fan de UNIS Flyers meitsje har no op foar de bekerfinale. Dy is kommende freed yn Den Haag.