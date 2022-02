Cambuur makket it even spannend yn Rotterdam, mar Feyenoord wint

Flak foar it skoft kaam de thúsploech op 2-1, troch in gelokkich doelpunt fan Orkun Kökcü. Syn skot feroare fan rjochting en Sonny Stevens koe de 2-1 net foarkomme.

Oan it begjin fan de twadde helte sette Luis Sinisterra de boel op slot mei syn twadde doelpunt fan de wedstriid. Hy kontrolearre knap en skeat de bal fia de peal yn de linker-boppehoeke. Einstân: 3-1.

Seis wiksels

By it lêste fluitsinjaal stiene der fan de basis-alve noch mar fiif op it fjild. Behalve Sonny Stevens, Calvin Mac-Intosch, Erik Schouten, Alex Bangura en Robin Maulun wie it folsleine alvetal wiksele: seis man yn totaal.

Fiif wiksels binne no tastien, yn trije wikselmominten, om de spilers mear rêst te jaan no't fanwege it coronafirus de wedstriden soms flak nei mekoar spile wurde.

Ien ekstra wikel mei dien wurde as der in spiler fan it fjild giet, dy't mooglik in harsenskodding oprûn hat. By Cambuur gong Tom Boere mei in blessuere fan it fjild.