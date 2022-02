Fryske brânwacht wurdt platbelle: 'Bel alleen 112 bij acuut gevaar'

"Er komen momenteel erg veel meldingen binnen van omgewaaide schuttingen, losliggende dakpannen, loshangende takken en stormschade aan bomen", meldt de brânwacht.

Earder rôp de feilichheidsregio minsken op om te beljen mei it nûmer 0900-0904, as de brânwacht komme moast wylst der gjin haast by wie. Dat nûmer wurdt no ek platbelle, meldt de brânwacht. Dy ropt op om allinne "bij akuut gevaar" te beljen.

"Hoe vervelend stormschade ook is, bel hiervoor eerst met een hovenier, een gespecialiseerd bedrijf, je verzekeraar, je woningcorporatie of de gemeente. Kan het wachten? Wacht dan tot de wind is gaan liggen."