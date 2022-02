Schylingers 'preitsjen' komt wer ta libben op Skylge

"It giet der gewoan om datst it praatst en datst it praten bliuwst", seit Wietse Zeijlemaker yn it Schylingers tsjin syn fiif kursisten.

Sa'n 60 minsken komme op de twadde Schylinger praatjûn ôf yn de StayOkay op Skylge. "It moat sangerich en dat dogge jim al. En de wurden oan mekoar plakke. Dêr moatte jim om tinke, mar dat komt fansels."

"It is eigen"

De minsken oan de tafel fan Wietse ha in tekst foar har: 'Sil en Aike en de polityk' hjit it. Om bar lêze se in stik lûdop foar. Wietse ferbetteret se, as it nedich is.

It Schylingers is de 'mimmetaal' fan Wietse. Hy hat it fan syn mem leard en fynt it wichtich dat it bestean bliuwt. "Wat is der nou moaier as je op de buorren rinne en dat je it dan hearre. It is eigen." Nienke Schol komt ek fan it eilân, mar hat it nea leard. Se fynt it dan ek dreech om it lûdop yn de groep te praten.