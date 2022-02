Coronanijs 20 febrewaris: Test- en faksinaasjelokaasjes opnij earder ticht

Carl Verheijen is bliid dat de Nederlânske sportploech it coronafirus bûten de doar hâlde koe. "We hebben een streng beleid gehanteerd, vooraf en ook hier in China. Dat heeft wel voor wat stress gezorgd. Aan de andere kant merkten we wel dat het na vier of vijf dagen van iedereen afviel. Als Nederland zijn wij daar goed uitgesprongen en hebben we goed gepresteerd", seit de chef de mission fan TeamNL. "Ik ben heel blij en trots dat niemand van ons positief heeft getest."



Fan de 42 sporters fan Nederland gie der ien earder nei hûs: skyer Adriana Jelinkova. Yn jannewaris teste Jelinkova posityf en dat makke it foar har in drege tiid yn Sina. Se hearde pas let dat se de 'reuzeslalom' dwaan mocht, om't se noch hieltyd in krityske ct-wearde hie: de wearde dy't oanjout dat ien besmet is mei it coronafirus. Dat soarge by Jelinkova foar in soad stress; se gie dêrom earder nei hûs.