Minuskule stjoerderkes hâlde Waadfûgels yn de gaten: "Van seconde tot seconde"

Yn de takomst wol it NIOZ de stjoerderkes better ferdiele oer de fûgelsoarten yn de Waadsee. "We gaan dit jaar beginnen met het volgen van de bonte strandlopers. Dat is de meest voorkomende steltloper in de Waddenzee", seit Bijleveld. Fan dizze fûgel is net in soad bekend; it ynstitút is bygelyks benijd op hokker platen dizze fûgels it leafst sitte.

Der sille lykwols mear fûgels ûndersocht wurde. "Naast bonte strandlopers willen we ook kijken naar wulpen, kanoeten, losse grutto's, zilverplevieren", follet de ûndersiker oan. "We hopen dat we op die manier een vinger aan de pols kunnen houden bij de Waddenzee."