LIVE: Tsjerketsjinst út De Paadwizer yn Balk

Omrop Fryslân stjoert alle sneinen in tsjerketsjinst út mei in oekumenysk karakter. Dizze moanne is dat út De Paadwizer yn Balk. De tsjinst wurdt fersoarge troch ds. Maartje Wildeman en pastor Lieke Versluis fan de Protestantse Gemeente Balk.

De tsjinst is live te sjen by Omrop Fryslân op telefyzje: