Weromsjen op Peking: "De gouden medalje fan Ireen Wüst wie it hichtepunt"

En wa foldie net oan de ferwachtingen?

Roelof: "Antoinette de Jong en Jorrit Bergsma. Antoinette hienen we wol ien medalje mear fan ferwachte en fan Jorrit waard mear ferwachte op de 10 kilometer. Neffens Jillert ried dy syn minste rit fan it seizoen op dy dei."

Andor: "Dy twa wol ik ek neame. Bergsma hat gjin inkelde medalje en dat is teloarstellend, ek ast sjochst nei dat hy dit seizoen wol goed wie. Itselde jildt foar Antoinette de Jong. Se like krekt konstanter en better te wêzen dit seizoen, mar se hie graach in oare kleur medalje meinaam as de twa brûnzen."

Roelof: "Ik tink dat de measten ek mear ferwachte hienen fan Sjinkie Knegt, mar sels hie ik net op in medalje rekkene foar him. It hie kind, mar dan hie ik dat earder ferrassend fûn. De shorttrackmanlju yn syn gehiel stelden wol teloar. Dêr siet gjin positive útsjitter by."

Andor: "Nee, it shorttracken by de manlju foel dúdlik ôf. Ik hie ek mear ferwachte fan Itzhak de Laat. Hy hie in soad tsjinslach mei falpartijen, mar as it je sa faak oerkomt, is it gjin tafal mear. De Laat wie gewoan net goed genôch op dizze Spelen."