Sven van Beek komt werom by Hearrenfean: "Zat me thuis te verbijten op de bank"

It is net sa dat de mindere perioade fan Hearrenfean derfoar soarget dat it segryn grut is yn de klup. As Van Beek klear stiet foar it ynterview, laket er noch mei kollega-ferdigener Milan van Ewijk. "Ik ga zeker nog met een glimlach naar de club", seit Van Beek.

De 27-jierrige ferdigener wol de mindere prestaasjes lykwols net delbêdzje. "Natuurlijk weet je in welke situatie we nu zitten. Elke wedstrijd is een soort finale, we moeten punten gaan pakken. Als je geen plezier hebt in hetgeen je doet, wordt het helemaal moeilijk."