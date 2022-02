Veenker slút Olympyske Spelen yn fjouwermansbob ôf op 26e plak

De Fries levere yn de tredde run mei piloat Ivo de Bruin en de oare remmers Janko Franjic en Jelen Franjic in plak yn yn ferliking mei in dei earder. Allinnich de top tweintich mei dielnimme oan de fjirde en ôfslutende run.

Stadiger

Veenker-en-dy giene yn it Yanging National Sliding Centre yn de tredde run nei ûnderen yn 1.00,08. Dat wie de stadichste tiid fan de trije ôfdalingen. Ek de start wie mei 5,13 sekonden de stadichste fan de trije. De Súd-Koreaanske bob fan Suk Youngjin wist se dêrtroch te passearjen.

Yn it klassemint steane Veenker-en-dy 4,83 sekonden efter op de Dútser Francesco Friedrich, dy't nei trije runs oan de lieding giet. De titelferdigener hat mei in totaaltiid fan 2,55,17 0,20 sekonden foarsprong op syn lângenoat Johannes Lochner en 0,65 op de Kanadees Justin Kripps.

Debút

It is foar Veenker en syn team de earste kear dat se dielnimme oan de Olympyske Spelen. De fjouwermansbob kwalifisearre him yn earste ynstânsje net neffens de noarmen fan NOC*NSF, mar waard dochs troch it bobslydbûn foardroegen.