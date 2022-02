Aris brekt pas yn fjirde kwart tsjin topploech Leiden

Leiden spile in sterk earste kwart. De ploech skoarde maklik en Aris koe der eins net folle tsjinoer sette. Nei it earste kwart wie it 15-22. It byld wie yn it twadde kwart hielendal oars. Leiden wie it efkes kwyt en ris kaam tichter by en stie sels efkes op foarsprong. By it skoft wie it lykwols alwer 33-37.

Yn it tredde kwart wie Leiden wer skerp. Aris die lykwols aardich mei en bleaun yn de buert fan de nûmer twa fan de kompetysje. Nei it tredde kwart wie it 58-68. Pas yn it lêste kwart wie it kwaliteitsferskil dúdlik te sjen. Leiden rûn út nei 70-94.

Topskoarer

Topskoarer by Aris wie George Brock mei 15 punten. Nigel Pruitt wie goed foar 11 punten.