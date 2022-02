Drokte by dakpannehannel nei stoarmnacht

"Ik kin it net mear op it hiem hâlde, sa drok is it", seit dakpannehanneler Remmelt de Graaf.

Sykje nei dy iene panne

De berm stie fol auto's en op it terrein sels stie in rige minsken mei in dakpanne ûnder de earm. Elkenien wie op syk nei krekt dy iene panne dy 't se thús ek op it dak lizzen hawwe.

Dat wie noch net sa maklik. "Ik ha der even help by nedich want dat kin ik hjir sels echt net fine. Der is hjir sa folle", fertelt in man.

De Graaf hie famylje en freonen optrommele om him te helpen. Ek middeis rieden de klanten ôf en oan. En dat wylst de saak op sneon eins al om 12.00 oere slút. "De fuotten dogge op it lêst sear. Mar wy kinne it wol oan."

Protte dakpannen fuortwaaid

Ut de hiele provinsje wei kamen in protte meldingen oer dakpannen dy't fan it dak ôfwaaiden. Sa rekken yn Snits rekken dakpannen los by it treinstasjon. Yn Hylpen waaiden der pannen op parkearre auto's.

It bleaun net by dakpannen. Yn Haskerhoarne waaiden dakplaten fan in stâl en yn Ljouwert waaide de folsleine dakbedekking fan hûs.