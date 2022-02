Snein yn Peking: Dennis Veenker as lêste Fries yn aksje op Olympyske Spelen

It Nederlânske team bestiet njonken Veenker út piloat Ivo de Bruin en Jelen en Janko Franjic. Veenker-en-dy steane nei de earste twa heats op it 25ste plak yn in fjild fan 28 dielnimmers.

Om yn de fjirde en lêste heat meidwaan te meien, moatte se yn de tredde heat yn de top 20 komme. De achterstân op de nûmer 20, de Braziliaanske piloat Edson Luques Bindilatti, is 0,83 sekonden.

Slutingsseremoanje

Om 13.00 set de slutingsseremoanje fan de Spelen útein. Irene Schouten sil de Nederlânske flagge drage. Nederlân behelle by dizze Spelen 17 medaljes: 8 gouden, fiif sulveren en fjouwer brûnzen.

Suzanne Schulting wie mei fjouwer medaljes de meast suksesfolle Fries. De shorttrackster pakte twa kear goud, ien kear sulver en ien kear brûns. Ek de Friezen Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Marijke Groenewoud komme mei in medalje werom.