Piet Paulusma warskôget foar nije stoarm: "It giet hielendal los"

Wylst Fryslân de skea opmakket fan de swiere stoarm dy't freed oer de provinsje gisele, sjocht Piet Paulusma foarút. Snein komt der wer in protte wyn. It KNMI hat sneintejûn koade giel ôfkundige foar Fryslân.

Wynkrêft tsien

Sa need as freed giet it snein net, seit Paulusma, mar hy ferwachtet yn it kust- en waadgebiet wol wynstjitten fan wynkrêft tsien. Yn it Iselmargebiet, en fierder de provinsje yn, kinne der wynstjitten komme fan wynkrêft njoggen.

Moandei stiet der yn it waadgebiet noch hieltyd in hurde wyn, mei wynstjitten fan krêft acht of njoggen. En dêr hâldt it net mei op, seit Paulusma.

Geregeld stoarmwaar

"It giet hielendal los", seit Paulusma. "De kommende tiid, oant heal maart, ha we geregeld stoarmwaar."

"Wynkrêft sân-acht is fansels oars as njoggen-tsien, mar de kommende perioade sil yn it teken stean fan stoareftich waar, en miskien wol stoarmen. It is in teken fan de ûnstabiliteit."

Sjoch hjir nei it waarberjocht fan Martsje Paulusma: