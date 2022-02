Eilanners sjogge út nei fermiste konteners, kustwacht hâldt op mei sykjen

Op alle eilannen is ien dy't ferantwurdlik is foar de koördinaasje, as der in kalamiteit is. Dat meldt in wurdfierder fan de feilichheidsregio. Op Flylân is Leo Hans Sterenberg ferantwurdlik foar de koördinaasje.

"Er rijdt nu periodiek iemand over het strand, op zoek naar de containers", seit Sterenberg. "Er zijn Vlielanders genoeg die over het strand rijden."

Der is noch net ien kontener oanspield, seit Sterenberg, Hy hopet dat dat feroaret. "Ik heb ze liever op het strand, dan op de zeebodem."

Gefaar

Sterenberg wiist net allinne op it gefaar foar de natoer, mar ek foar de skipfeart. "Als er een schip tegenaan vaart, of ze komen in de netten van een visser, dan hebben we andere problemen."

It skipfeartferkear wurdt warskôge foar it gefaar fan de ferlerne konteners.

Syktocht staakt

De kustwacht hat sneon mei in fleantúch en in skip socht nei de konteners. Der is neat oantroffen.

"Het kustwachtvliegtuig heeft vanmiddag meerdere malen langs de Waddeneilanden gevlogen. De Guardian stopt ook met zoeken en blijft vanwege het weer stand-by op de Noordzee", meldt de kustwacht.

Berging

Rykswettersteat meldt dat de rederij fan it kontenerskip in berger oansteld hat, dy't op syk giet nei de konteners as de omstannichheden op see ferbetterje. Dat soe yn de rin fan kommende wike wêze.

Sjoen de wyn en de stroming liket de kâns net grut dat se op Flylân oanspiele, mar Sterenberg hâldt oeral rekken mei. "Het zijn er 26, dus het zou zomaar kunnen dat er hier één aanspoelt. Wij zijn er klaar voor."