Kreas punt Bûtenpost, Harkema en ONS ferlieze mei romme sifers

Bûtenpost wie noch hiel tichteby it winnende doelpunt, mar Erolind Derguti rekke yn de 90ste minút de peal. It bleau dêrtroch by 1-1. Troch it lykspul hat Bûtenpost no 18 punten. Dêrmei is it foarearst de nûmer sân yn de haadklasse B.

ONS ferliest degradaasjekreaker

De wedstriid tusken Berkum en ONS Snits wie in striid yn de ûnderein fan de kompetysje. It wie it duel tusken de nûmers 13 en 14, in tige wichtige konfrontaasje dus, mar ONS begûn net skerp. Al nei 7 minuten lei de earste bal fan Berkum deryn. Johnsen Bacuna skeat fan tichteby raak: 1-0.

Ofstraffing

Yn de fyftjinde minút waard de skoare ferdûbele. Chris van der Meulen koe sa trochrinne oan de linkerkant fan it fjild en hy skode de bal sûnder problemen yn it doel: 2-0. Dêrmei wie de lijenswei fan ONS noch lang net foarby.

Yn de 23ste minút soarge Julian de Ruiter foar 3-0. Trije minuten letter makke De Ruiter ek de 4-0 en noch foar it skoft wie it 5-0 troch in benutte strafskop fan Marc van der Meulen.

Skea beheind hâlde

De Snitsers woenen de efterstân net te heech oprinne litte yn de twadde helte. Dat slagge lange tiid goed, mar yn de 72ste minút krige Berkum wer in penalty. Marc van der Meulen skoarde ek dizze kear: 6-0. Dêrnei waard der net mear skoard. ONS is no fyftjinde mei 12 punten.