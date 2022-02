Soad stoarmskea yn bosken; Staatsbosbeheer ropt op om bosken net yn te gean

Hy tinkt dat it opromjen wol in wike as twa duorje kin. Guon paden slute se ôf mei linten. "Er zijn wel avonturiers in bos die de risico's niet kennen. Daarom zeggen we: kom niet in de bossen en geef ons tijd om het op te ruimen."

Der is al yn it foar warskôge om de bosken net yn te gean, mar net elkenien hat dat meikrigen. Benedictus kaam bygelyks in stel mei bern tsjin yn de bosk. Dy hat er warskôge.