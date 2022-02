Stoarm Eunice yn Fryslân yn byld

Rûnom yn Fryslân wienen der meldingen fan skea; fan Ljouwert oant Sint-Anne en fan de seedyk by Hallum oant Flylân.

Op de rûnwei fan Snits blokkearret in omwaaide beam op it stuit noch de dyk. Ferkear op de Zuidwesthoekweg, yn de rjochting fan de krusing mei de Tingietersstraat en de Brédyk, moat omride. Earder kaam de brânwacht nei it plak, mar der is besletten dat de gemeente de beam fuorthelje sil.