Snitsers moasten hûs út nei stoarmskea; "It is ien grutte ravaazje"

"We sieten lekker oan de hutspot en doe hearde ik wat lûden op in gegeven momint. Ik rûn nei de foarkeamer en dêr seach ik de heale dakbedekking fan de buorlju by ús yn de tún lizzen. It is ien grutte ravaazje, oeral lizze de flarden."

De bewenners moasten fuort har hûs út. Mei triennen yn de eagen moast er wachtsje hoe't it komt. "It is net leuk. De buorlju ha krekt it hûs ferkocht en dan leit it daklear derôf, dus der is ek lekkaazje."

Nije stoarm

Hy koe by syn âldste dochter de nacht trochbringe. "We moasten stante pede fuort dus we koenen neat meinimme." No moat er earst de fersekering belje en dan sjen hoe fierder. "Moandei krije we wer stoarm, dus maak je borst maar nat."