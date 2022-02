Alex Bangura werom yn De Kuip: "Het wordt een bijzondere dag"

"Ik heb er ooit weleens een benefietwedstrijd gespeeld, maar toen zat De Kuip niet vol", seit Bangura.

"Er moet een tandje bij"

Hy wit dat Cambuur de lêste tiid de goals wat maklik tsjin krijt, mar sjocht dêrby fierder as allinnich de ferdigening. "We hebben het besproken met zijn allen. Er moet in alle linies een tandje bij. Aan ons om te laten zien dat we het wel goed kunnen."

Bangura wit as gjin oar dat 'de klep' fan De Kuip legendarysk is. Dy klep dy't omheech giet, as de spilers it fjild opkomme. "Als ballenjongen was dat al een moment. Dan hoorde je het opkomstmuziekje en zag je het publiek."

"We voetballen voor de fans"

Ek foar syn famylje is it weromkommen fan Alex Bangura bysûnder: "Ik ben druk bezig met het regelen van kaarten voor iedereen. Het wordt voor ons een bijzondere dag, een volle Kuip is mooi. Wij voetballen voor de fans. We hebben het ook zonder gedaan, maar dan merk je wel het verschil in beleving. Als speler voel je dat je wordt gepusht door de fans. Dus met goede moed naar de Kuip. Ik hoop dat we een goed resultaat kunnen halen."