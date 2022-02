Sven Kramer slút reedrydkarriêre ôf: "It hat moai west"

Hy hie de lêste wedstriid graach oars sjoen en hat sa goed mooglik syn bêst dien. Dat er noait wer in wedstriid ride sil, fielt wol goed, sei Kramer.

Hy hie der alles oan dien om yn Peking goed te wêzen, mar it wie net goed genôch. Mar dat is topsport, de konkurrinsje is moardzjend, sei de nuchtere Fries. "Ik bin net sa sentiminteel."

Jorrit Bergsma

Bergsma, de rider fan Aldeboarn neamde Bart Swings in 'verdiende winaar' nei ôfrin fan de rit tsjin de NOS. Hy joech oan dat hy en Sven it besocht hienen, mar dat se net it net oprêden.

Weromsjend op syn Spelen sei Bergsma dat er flink siik west hie dat der net útkaam is wat er kin. Nei in goed seizoen yn oanrin nei de Spelen hie er moaie races riden. It is spitich dat dat der net útkaam is. It is net oars, sei er.