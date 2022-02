FryslânDOK: De leafde fan Lolle Rondaan en Riek Stork

Lolle siet yn in fersetsgroep mei as thúsbasis buorkerij Liauckema State yn Seisbierrum. Op 25 septimber 1943 oerfoel de knokploech it gemeentehûs fan It Bilt yn Sint-Anne. Dêrby waard it befolkingsregister en in grut tal blanko persoansbewizen bútmakke.

Yn novimber 1943 waard de groep ferret en oppakt. Der wachte harren swiere mishanneling yn it beruchte Scholtenhuis yn Grins. Fiif leden fan de groep, wêrûnder Lolle, oerlibben de oarloch net.