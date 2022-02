Skip ferliest 26 lege konteners op Noardsee boppe Flylân

"De Kustwacht heeft de containers nog niet kunnen lokaliseren", seit Edwin Granneman fan de Kustwacht. It kin ek wêze dat se troch de klap mei it wetter stikken fallen binne en sonken binne. Der hat al kontakt mei de reder fan it skip. As it yn Rotterdam oankaam is, wurdt de rest fan de lading besjoen. Op it dek soenen meardere konteners omslein wêze.

Noardlike farrûte

Nei alle gedachten ferlear it skip de konteners fanwegen it rûge waar en hurde wyn. It skip fear oer de noardlike farrûte, dy't geskikt is foar grut frachtferkear.