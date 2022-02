Skip ferliest 26 konteners op Noardsee boppe Flylân

It Kustwachtskip Guardian siket nei driuwende konteners. It Kustwachtfleantúch siket út de loft wei. Mei modellen wurdt berekkene hokker kant de konteners op gean. It tal konteners wurdt noch útsocht.

Om 5.55 oere sneontemoarn makke it skip melding dat it fracht ferlern hie. Dat barde op de farrûte rjochting it suden, tusken it noarden fan Flylân en ten westen fan Schoorl yn Noard-Hollân. De Marcos V, 293 meter lang en 40 meter breed, fart fan Bremerhaven nei Rotterdam.

Konteners mooglik leech

"De Kustwacht heeft de containers nog niet kunnen lokaliseren. De exacte plek en het aantal containers is nog onbekend", seit Lana van den Berg fan de Kustwacht. Sy hawwe kontakt mei de reder fan it skip. "Het is niet bekend wat de lading is. Mogelijk zijn de containers leeg, maar dat moet nog bevestigd worden."

Noardlike farrûte

Nei alle gedachten ferlear it skip de konteners fanwegen it rûge waar en hurde wyn. It skip fear oer de noardlike farrûte, dy't geskikt it foar grut frachtferkear.