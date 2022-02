Coronanijs 19 febrewaris: Minder coronapasjinten yn Nederlânske sikehûzen

By de Winterspelen fan Peking binne de ôfrûne 24 oeren gjin nije coronagefallen fêststeld. Der waarden tests ôfnaam by persoanen dy't oankamen en by minsken dy't al op it evenemint yn Sina wiene.



Op tongersdei foel it ek ta mei de skea. Ien persoan, dy't oankaam op it fleanfjild fan Peking, hie in positive útslach. De ôfrûne dagen teste hieltyd noch in inkeling posityf, útsein op woansdei; doe wiene der ek gjin positive coronatests.

De dielnimmers yn de sletten 'superbubbel' moatte alle dagen in coronatest ûndergean, oant en mei snein. Dan einigje de 24e Winterspelen.