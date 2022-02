Van der Voort (D66) by mooglike nije pandemy: "Oversterfte accepteren"

Der moat yn alle gefallen belied foar in takomstige pandemy makke wurde, fynt it Earste Keamerlid. "De onderzoeksraad concludeert dat we er niet klaar voor waren, dat we dit soort scenario's niet met elkaar hebben doorgesproken, en dat we ook geen alternatieve scenario's hadden. Dat is helemaal waar en daar moeten we nu verandering in aanbrengen."

Wet publike sûnens

En dat sit him neffens him net allinnich yn it feit dat it der gjin belied wie foar sa'n pandemy. "Daarnaast moet ook de wetgeving aangepast worden, omdat die er ook niet klaar voor was."

"Er is nu de Wet publieke gezondheid (Wpg), daar zitten nu ook de maatregelen bij in, als tijdelijke wet", leit Van der Voort út. "Maar zonder die tijdelijke wet was de Wpg daar niet klaar voor. Die kan je daar definitief klaar voor maken, of je kan kiezen voor een aparte wet pandemiebestrijding. Dat zou mijn persoonlijke voorkeur hebben."

Bytsje ic-pasjinten, wol syktefersom

Op it stuit giet it yn it UMCG de goede kant út, seit de IC-baas fan it UMCG yn Grins. "In het ziekenhuis is het rustiger, we hebben nog wel coronapatiënten op de ic. Het zijn er nu vijf of zes. Het zijn er veel meer geweest, maar we hebben veel medewerkers en artsen die thuis zitten."