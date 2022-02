Goed 115 meldingen nei stoarm Eunice; omwaaide beammen en ôfwaaide platen

In kombinaasje fan stoarm Eunice mei heechtij soarge freedtejûn foar hege wetterstannen. Wetterskip Fryslân ferwachte tusken Surch en Swarte Haan in stân fan mear as 3 meter 40 boppe N.A.P. en sette dêrom dykbewaking yn.

"Bytsje aksje"

Twa auto's rieden freedtejûn hinne en wer lâns de dyk, op syk nei eventuele skea. Dykwacht Rients Jongema wie dêr ien fan. Hy hie der nocht oan. "Ik fyn it wol moai, in bytsje aksje en wat rûch waar." Al ridende dogge se de ynspeksje om te sjen oft der skea oan de dyk is. "Ik ferwachtsje gjin problemen. Mar as der in boat op de rin is en op de dyk klapt of hout, dan moat ik yn aksje komme." Neffens him is it in gewoane stoarm, hy makket him gjin soargen. "De dyk wurdt goed ûnderhâlden."

Mjitstasjons hâlden de hichte fan it wetterpeil yn de gaten.