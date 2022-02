Gjin medaljes foar Kramer, Bergsma en Groenewoud by massastart op Spelen

Marijke Groenewoud ried yn de earste heale finale. Se einige as fiifde. It wie noch spannend, want se foel yn de rit, nei't in oare rydster har oantikke. Se bedarre yn de kessens, stie gau op en koe wer by it peloton komme. Mei in tuskensprint helle se punten.

Irene Schouten starte yn de twadde heale finale, en gie troch nei de finale.