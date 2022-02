Fjouwermansbob mei Dennis Veenker nei twa runs op Spelen noch net yn top 20

Yn de earste run einigen Ivo de Bruin (piloat), Jelen Franjic, Janko Franjic en Dennis Veenker as 26ste fan de 28 dielnimmers. Nei de twadde heat klommen se ien plakje, nei 25.

Yn top 20 komme

De mannen komme yn de nacht fan sneon op snein wer yn aksje. Om yn de fjirde en lêste heat meidwaan te meien, moatte se yn de tredde heat yn de top 20 komme. De achterstân op de nûmer 20, de Braziliaanske piloat Edson Luques Bindilatti, is 0,83 sekonden.

It doel fan de fjouwermansbob is om by de top acht te einigjen. Op basis fan de trainings liket dat ûnmooglik, want dêryn einige de Nederlânske bob hieltyd yn de efterein.