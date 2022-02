Undernimmer Rinsma freget Gordyksters om net op Opsterlands Belang te stimmen:

Opsterlands Belang lit yn in reaksje witte teloarsteld te wêzen oer de iepen brief fan Rinsma. Neffens riedslid Jan van Dalen út Bakkefean kloppet de argumintaasje fan de ûndernimmer net. "It is net sa dat de grutste partij automatysk 'de macht' hat. Mei 6 fan de 21 riedsleden moatte we foar in mearderheid altyd stipe sykje by oare partijen", leit Van Dalen út.

'De gemeente hat mear doarpen'

Bakkefeanster Van Dalen is derfan oertsjûge dat de partij 'goed om De Gordyk tinkt', mar heakket der oan ta dat de gemeente mear doarpen hat. "Wy binne der foar alle Opsterlanners, net allinnich foar De Gordyk."

Van Dalen kin wol begrip opbringe foar de frustraasje fan ûndernimmer Rinsma, hielendal no't dy mei de ferskate lockdowns in lestige tiid hân hat. "In ûndernimmer kin allinnich beslute om te ynvestearjen, mar in gemeente hat no ien kear mear tiid nedich en moat him ek hâlde oan prosedueres en spulregels."