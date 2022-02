Sneon yn Peking: massastart en bobslydzjen

De massastart begjint om 8.00 mei de heale finales. By de manlju komme twa Friezen yn de baan: feteranen Jorrit Bergsma en Sven Kramer moatte sjen gear te wurkjen. Bergsma hat in soad ûnderfining op de massastart. Kramer rydt ek geregeld maratons, dy't ferlykber binne mei de massastart, mar wat er op de Spelen kin is ôfwachtsjen.

Schouten favoryt, Groenewoud outsider

By de froulju stiet Irene Schouten as topfavorite oan de start. Sy is al jierren de bêste op de massastart. Fjouwer jier lyn pakte se brûns, dêr sil se dit jier net tefreden mei wêze. Schouten, dy't al twa kear goud wûn yn Peking, hat Marijke Groenewoud as 'knecht'. Tagelyk jildt Groenewoud ek as in outsider foar de titel: op in goeie dei hat sy de kwaliteiten om te winnen.

De finales op de massastart steane om 9.30 oere op it programma.