Konsultsesjes foar hannel mei Ruslân yn WTC: "Dit biedt misschien nieuwe kansen"

"Het is eigenlijk heel opmerkelijk, veertien dagen geleden had het WTC de eerste Rusland-consultancy dag en die was in no time volgeboekt. En vandaag hebben we de tweede, die ook vol zit, het is druk", seit direkteur Hans van Koningsbrugge fan it Nederland-Rusland Centrum.

It Nederland-Rusland Centrum set him yn om de bannen mei Ruslân te befoarderjen, sawol foar bedriuwen, oerheden as kulturele ynstellings. De sektoaren dy't ynteresse hawwe yn hannel mei it lân binne hiel ferskillend, fertelt Van Koningsbrugge. "Dat varieert van voedingsmiddelen tot scheepsbouw tot olieproducten, heel divers."

Kânsen

It fernuveret him net dat der ek yn in tiid fan spanning en driging genôch bedriuwen binne dy't mei Ruslân hannelje wolle. "Je hebt twee types ondernemers. De ene zegt 'dit schrikt me af, dit doen we niet', en je hebt ondernemers die denken 'dit biedt misschien nieuwe kansen'."

Boppedat is de situaasje yn Oekraïne net nij, seit Van Koningsbrugge. "Die bestaat eigenlijk al vanaf 2014."

Sanksjes

In ynfal yn Oekraïne soe lykwols wol gefolgen hawwe kinne foar bedriuwen yn Nederlân. "Als het uit de hand loopt, krijgen we nieuwe sancties. Daar hangt natuurlijk een hoop van af."

Nettsjinsteande dat ferwachtet Van Koningsbrugge net dat sokke sanksjes de sektoaren treffe dy't er op de sesjes yn Ljouwert sjoen hat. Van Koningsbrugge slút in folsleine ynvaasje fan Oekraïne boppedat hast hielendal út. "Dat zou irrationeel zijn. Dat gaat niet gebeuren, denk ik."