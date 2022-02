Kafeïne moat Dennis Veenker 'grouwe krêftseksploazje' bringe by olympysk debút

Dan nei oankommende nacht, om de klok fan healwei trijen hinne. De Nederlânske ploech mei Veenker stiet klear foar harren earste run op de Olympyske Spelen.

Kafeïne

Hoe stiet er der dan by? "Dan haw ik 750 miligram kafeïne yn my en fokusje ik my op de start. Ik sis it no wol sa maklik, mar ik ha it noch noait meimakke. Dus it sil wol oerweldigjend wurde, ek as we oer de finish komme."

Mar wêrom al dy kafeïne? "Dan bist flink skerper en wist dat dyn hiele lichem oan stiet. It heart derby. En mei in bytsje agresje yn de start, want ja it is in grouwe krêftseksploazje. We moatte alles jaan yn dy fiif sekonden."