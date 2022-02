Mulder nimt plak ûnder de latte by sc Hearrenfean oer fan Mous

Mous krige nei de winterstop fan Johnny Jansen de foarkar boppe Erwin Mulder. Mulder hie in skoftke blessearre west en Mous die it yn de tuskentiid prima as ferfanger. De lêste wiken gie it minder mei de Feansters en makke Mous in flater tsjin Twente.

Mulder stie foar it lêst op 26 septimber ûnder de latte. Dat wie yn de thúswedstriid tsjin FC Twente (2-3 ferlies).

Tobiasen ûntkent

Nettsjinsteande dat de spilers al bypraat binne oer de wiksel fan de earste keeper, ûntkent Tobiasen it. "Nee, wij hebben nog geen beslissingen genomen over hoe we zondag gaan starten. Het is afwachten met welke elf spelers we gaan beginnen. We moeten op alle posities keuzes maken."