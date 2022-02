Cambuur klear foar Feyenoord: "Hopelijk geleerd van verlies tegen PEC"

Yn de plak fan Jacobs stiet Mitchel Paulissen yn de basis. De Ljouwerters ha wol in tebeksetter krigen: spits Roberts Uldrikis leit der langere tiid út mei in kûtblessuere. "De schade is erger dan verwacht", seit trainer Pascal Bosschaart. "Het lijkt erop dat er een scheurtje in het kuit zit."

Hoelang't Uldrikis net spylje kin, is op dit stuit net bekend. Tom Boere begjint wer yn de spits by Cambuur.

Schouten gewoan yn de basis

Nei de wedstriid fan ferline wike (3-4 tsjin PEC Zwolle) sei Bosschaart dat it ferdigenjen fan Cambuur 'eredivisie-onwaardig' wie. Wat der mei dy opmerking dien is? "We hebben het direct de volgende dag geanalyseerd. We hebben beelden bekeken en de pijnpunten laten zien aan de jongens. Ik hoop dat daarvan geleerd is. Het zou niet goed zijn als we daar niet van geleerd hebben."

Yn de wedstriid tsjin Zwolle waard sintrale ferdigener Erik Schouten al nei in healoere wiksele, mar hy start gewoan wer yn de basis, krekt as rest fan de definsje. "Het was op dat moment niet goed genoeg van Erik, maar hij heeft ons als opbouwer zover gebracht als we nu zijn. Zo'n wedstrijd zit er een keer tussen."