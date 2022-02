GGD Fryslân: Pyk omikronbesmettingen hat west

Boppedat wurde de gefolgen fan it hege tal besmettingen op it stuit sichtber yn de sikehuzen. Tongersdei waarden der bygelyks 17 coronapasjinten opnaam yn de Fryske sikehuzen. "De pyk dy't we hân ha yn de testútslaggen, sjogge we no werom yn de sikehuzen. Dy rinne der altiten twa wiken op efter", seit De Graaf.

It OMT hat advisearre om it testen by de GGD los te litten, útsein foar kwetsbere minsken. By GGD Fryslân wolle se lykwols in slach om de earm hâlde; se sille net fuortendaliks ôfskale. "In OMT-advys moat earst noch in kabinetsbeslút wêze, dan kinne we pas hannelje. We riede ús der wol op ta."

Fleksibel

As de testlokaasjes fan de GGD yn de takomst wol ôfskaald binne, moatte minsken mei in kwetsbere sûnens noch wol by de GGD terjochte kinne, ûnderstreket De Graaf. "Miskien is it handich om it testen tichteby te hawwen, of just op ien grutte lokaasje. Dat senario ha we noch net folslein útwurke."

Neffens har sil GGD Fryslân de kommende tiid hoe dan ek fleksibel wêze: "We hâlde rekken mei it op- en ôfskalen fan faksinaasjelokaasjes."

Test- en priklokaasjes ticht fanwegen stoarm Eunice

De KNMI jout koade read ôf yn Fryslân fanwegen de stoarm Eunice en dat hat ek gefolgen foar de test- en priklokaasjes fan de GGD. De testlokaasjes binne fan 12.30 oere ôf ticht. De pop-uplokaasje yn Snits, by wykferiening Noorderhoek, gie hjoed net iepen. Wa't foar freedtemiddei in test- of faksinaasjeôfspraak stean hie, wurdt belle en frege om moarns del te kommen.