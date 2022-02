Noardeast-Fryslân unanym: 9 miljoen foar ûntwikkeling fan Dokkumer parken

Ferline wike waard bekend dat de fraksjes it op haadlinen iens wurden wiene oer it takennen fan 9 miljoen euro foar de parken. Guon partijen woene noch wol foarkomme dat der 700.000 euro beskikber steld wurde soe foar saneamde bysûndere eleminten.

Foarstel net mear oanpast

De bysûndere eleminten dêr't it oer giet, binne in útsjochtoer, in mooglike brêge nei de binnenstêd, de 'beleefpaden' yn it Hurddraverspark en de mooglikheid ta in muzykkoepel. Neffens partijen BVNL, PvdA, AL, FNP en S!N wie it net nedich om de plannen foar de ekstra 700.000 euro op dit stuit al te ferdúdlikjen.

Der like yn de rie stipe te wêzen om it plan op dat punt oan te passen, mar úteinlik koe de VVD him net yn it amendemint fine en wie foar de fraksje it gruttere plaatsje wichtiger. Dat betsjut dat it riedsfoarstel foar de ûntwikkeling fan de twa parken sûnder oanpassing goedkard is.